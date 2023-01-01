Биография

Сергей Дорогов — актер театра, кино и телевидения. Родился в Щучинске 12 сентября 1959 года. После получения аттестата служил в армии, а затем переехал в Москву, где пытался поступить в театральный вуз. Провалив экзамены, устроился на стройку, но мечту об актерстве не оставил и уже в 1983 году прошел отбор в Воронежский государственный институт искусств. Служил в Народном драматическом театре Дворца культуры ЗИЛ, «Сатириконе» и Московском академическом театре сатиры. Также играл в различных антрепризах. Фильмография Сергея Дорогова насчитывает более 40 работ. Всенародную известность он получил после премьеры телевизионного комедийного шоу «Дорогая передача», которое позже переросло в программу «6 кадров». Также играл в сериалах «Кадетство», «И все-таки я люблю…», «Виола Тараканова», «Нереальная история», «Папины дочки».