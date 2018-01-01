Слепой (сериал, 2004) сезон 1 смотреть онлайн

Ветеран войны выходит из комы и начинает борьбу с преступностью и коррупцией в России. Начинайте смотреть сериал «Слепой» — 1 сезон российского криминального боевика доступен на видеосервисе Wink!



В первом сезоне зрители узнают, как сложилась судьба Глеба Северова, получившего тяжелое ранение на войне в Афганистане. Очнувшись после десятилетней комы, Глеб понимает, что уже никогда не сможет вернуться к своей прежней жизни: страна, ценности, условия — все поменялось. Северов берет другое имя и становится секретным агентом. Однако, когда дочь Северова получает тяжелое ранение, он начинает «играть» против бесчестных генералов ФСБ, которые пользуются служебным положением. Вскоре герой сам становится мишенью: на него начинает охоту его бывший инструктор.



