Слепой
1-й сезон

Слепой (сериал, 2004) сезон 1 смотреть онлайн

9.12004, Слепой. Сезон 1 8 серий
Боевик, Детектив18+

О сериале

Ветеран войны выходит из комы и начинает борьбу с преступностью и коррупцией в России. Начинайте смотреть сериал «Слепой» — 1 сезон российского криминального боевика доступен на видеосервисе Wink!

В первом сезоне зрители узнают, как сложилась судьба Глеба Северова, получившего тяжелое ранение на войне в Афганистане. Очнувшись после десятилетней комы, Глеб понимает, что уже никогда не сможет вернуться к своей прежней жизни: страна, ценности, условия — все поменялось. Северов берет другое имя и становится секретным агентом. Однако, когда дочь Северова получает тяжелое ранение, он начинает «играть» против бесчестных генералов ФСБ, которые пользуются служебным положением. Вскоре герой сам становится мишенью: на него начинает охоту его бывший инструктор.

Страна
Россия
Жанр
Боевик, Детектив

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
5.4 IMDb

