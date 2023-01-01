Биография

Сергей Жолобов – российский и советский актер кино и театра. Родился в Москве 25 февраля 1959 года. Младший брат известного российского актера Вячеслава Жолобова. С раннего возраста интересовался искусством, во время учебы в школе был участником театрального кружка. Получив среднее образование, подал документы в Щепкинское училище, куда был успешно зачислен. Выпустившись из вуза в 1982 году, получил работу в труппе Московского театра комедии, на сцене которого и были сыграны первые профессиональные роли Сергея Жолобова. Позже некоторое время сотрудничал с Театром-студией Радомысленского. На данный момент актер разведен. Дважды состоял в браке, от первого брака имеет взрослую дочь. Актерским дебютом стала для молодого актера роль в советской картине «Гулящие люди», вышедшей на экраны в 1988 году. После распада СССР долгое время не снимался и пробовал себя в других профессиях. В кино вернулся уже в двухтысячные годы, после окончания кризиса в российском кинематографе. Известность принесли Сергею Жолобову фильмы и сериалы «Гибель империи», «Марш Тупецкого-3», «Частный детектив», «Аттракцион». Также аудитория хорошо знает актера по роли в молодежном телесериале «Кадетство». Всего в послужном списке актера несколько десятков ролей в кино.