Змеиный источник (фильм, 1997) смотреть онлайн
8.01997, Змеиный источник
Ужасы, Триллер87 мин18+
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О фильме
Студентка педагогического вуза Дина приезжает на практику в провинциальную школу, расположенную в городе, где работает ее возлюбленный Алексей. На месте оказывается, что он уже женился на несовершеннолетней Зине, которая от него беременна. Чуть позже Дина находит изуродованный труп девушки и сразу становится главной подозреваемой в убийстве. С нее берут подписку о невыезде, а убийства тем временем все продолжаются.
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.5 IMDb
- Режиссёр
Николай
Лебедев
- Актриса
Екатерина
Гусева
- Актриса
Ольга
Остроумова
- Актёр
Евгений
Миронов
- СМАктёр
Сергей
Маховиков
- Актёр
Дмитрий
Марьянов
- ЛААктриса
Людмила
Алехина
- ЖААктриса
Жанна
Андреева
- ЕААктриса
Елена
Анисимова
- Актёр
Лев
Борисов
- МФАктёр
Михаил
Филиппов
- Сценарист
Николай
Лебедев
- Продюсер
Сергей
Ливнев
- Продюсер
Валерий
Тодоровский
- ЕУПродюсер
Евгений
Улюшкин
- АБПродюсер
Александр
Боковиков
- АРАктёр дубляжа
Александр
Рахленко
- Актриса дубляжа
Мария
Порошина
- АСМонтажёр
Алла
Стрельникова
- САОператор
Сергей
Астахов
- МСКомпозитор
Михаил
Смирнов