Змеиный источник (фильм, 1997) смотреть онлайн

Студентка педагогического вуза Дина приезжает на практику в провинциальную школу, расположенную в городе, где работает ее возлюбленный Алексей. На месте оказывается, что он уже женился на несовершеннолетней Зине, которая от него беременна. Чуть позже Дина находит изуродованный труп девушки и сразу становится главной подозреваемой в убийстве. С нее берут подписку о невыезде, а убийства тем временем все продолжаются.

