Змеиный источник
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Змеиный источник (фильм, 1997) смотреть онлайн

8.01997, Змеиный источник
Ужасы, Триллер87 мин18+

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О фильме

Студентка педагогического вуза Дина приезжает на практику в провинциальную школу, расположенную в городе, где работает ее возлюбленный Алексей. На месте оказывается, что он уже женился на несовершеннолетней Зине, которая от него беременна. Чуть позже Дина находит изуродованный труп девушки и сразу становится главной подозреваемой в убийстве. С нее берут подписку о невыезде, а убийства тем временем все продолжаются.

Страна
Россия
Жанр
Ужасы, Мелодрама, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
87 мин / 01:27

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Змеиный источник»