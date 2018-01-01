Биография

Сергей Ливнев – режиссер, оператор, драматург, сценарист, продолжатель династии Голдовских-Ливневых, внесший огромный вклад в советское и российское кино- и театральное искусство. Родился в 1964 г. в Москве, в 1987-м получил диплом ВГИКа как кинооператор, а тремя годами позже вместе с И. Толстуновым и В. Тодоровским стал сооснователем продюсерского центра «ТТЛ». Позже организовал студию «Л-Фильм», некоторое время работал директором киностудии имени Горького в Москве, а затем уехал в США. Однако в 2006-м вернулся в Россию. Был женат на актрисе Алике Смеховой, в данный момент состоит в разводе. Как режиссер Сергей Ливнев снял ленты «Кикс» и «Ван Гоги», в качестве сценариста участвовал в фильмах «Асса», «Любовь по заказу» и других. Послужной список Сергея Ливнева-продюсера неизмеримо шире: нашумевшие картины «Змеиный источник», «Страна глухих», «Любовь в большом городе», «Служебный роман. Наше время» принесли ему признание коллег по цеху и зрителей. Сергей Ливнев отмечен многими профессиональными наградами: призом Гильдии киноведов и кинокритиков России, премией «Золотой Овен» – дважды, призом «Золотой парус» и другими.