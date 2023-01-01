Биография

Валерий Тодоровский — российский режиссер, продюсер и сценарист. Обладатель премии «Золотой орел» за фильм «Мой сводный брат Франкенштейн». Родился в Одессе 8 мая 1962 года. Валерий — сын знаменитого советского кинорежиссера Петра Тодоровского. Отец привил сыну любовь к кино с самого раннего возраста, когда брал мальчика с собой на съемочные площадки. Еще будучи школьником, Тодоровский-младший снялся у Юлия Ройзмана в фильме «Странная женщина» и, получив среднее образование, поступил во ВГИК на сценарный факультет, который окончил в 1984 году. Первой режиссерской работой Валерия Тодоровского стала мелодрама «Любовь» 1991 года с Евгением Мироновым и Натальей Петровой в главных ролях. Последующие картины кинодеятеля имели как зрительскую любовь, так и одобрение критиков. Среди них: «Страна глухих», «Оттепель», «Стиляги» и «Гипноз».