Странная женщина (фильм, 1977) смотреть онлайн
1977, Странная женщина
Мелодрама144 мин16+
О фильме
Женя мечтала не столько о любви, сколько о сильных и открытых чувствах. Адвокат по профессии, она оставила семью, сына и, приехав в провинциальный городок, посвятила себя работе и людям, которые нуждались в ее защите. Потом появился человек, который не мог без нее жить.
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
6.8 IMDb
- ЮРРежиссёр
Юлий
Райзман
- Актриса
Ирина
Купченко
- ЮПАктёр
Юрий
Подсолонко
- ВЛАктёр
Василий
Лановой
- ОВАктёр
Олег
Вавилов
- АБАктриса
Антонина
Богданова
- ТГАктриса
Татьяна
Говорова
- Актёр
Валерий
Тодоровский
- СКАктриса
Светлана
Коркошко
- МБАктёр
Михаил
Бовин
- СБАктёр
Степан
Бубнов
- ЕГСценарист
Евгений
Габрилович
- ВЦПродюсер
Владимир
Цейтлин
- НАОператор
Наум
Ардашников
- РЛКомпозитор
Роман
Леденев