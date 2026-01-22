Странная женщина
Странная женщина

Странная женщина (фильм, 1977) смотреть онлайн

1977, Странная женщина
Мелодрама144 мин16+
О фильме

Женя мечтала не столько о любви, сколько о сильных и открытых чувствах. Адвокат по профессии, она оставила семью, сына и, приехав в провинциальный городок, посвятила себя работе и людям, которые нуждались в ее защите. Потом появился человек, который не мог без нее жить.

Страна
СССР
Жанр
Мелодрама
Время
144 мин / 02:24

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.8 IMDb