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Wink
Юрий Подсолонко
Юрий Подсолонко
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Карьера
Актёр
Дата рождения
1 января 1934 г.
(57 лет)
Дата смерти
1 января 1991 г.
Фильмография
Все
Актёр
Актёр
9.3
Странная женщина
1977
, 144 мин