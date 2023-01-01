Биография

Народная артистка России Ирина Купченко известна как на сцене театра, так и в кино. Она стала лауреатом многих премий и наград, основными из которых являются «Ника», «Кавалер ордена почета», «Золотой орел». Родилась звезда в 1948 году в Австрии (Вена). Спустя несколько лет семья переехала в Россию, где девушка окончила Институт иностранных языков и Щукинское училище. С 1970 года играет в театре им. Евгения Вахтангова. Мужем звезды является также известная личность, актер Василий Лановой. Еще со времен Советского Союза популярность «звезды» била все рекорды. Высокое мастерство и необычайное благородство помогли актрисе завоевать сердца миллионов. Все роли актрисы Ирины Купченко – это шедевры киноискусства. Главной и одновременно дебютной сама женщина считает роль Сони Серебряковой в кинофильме «Дядя Ваня». После нее начинается тесное сотрудничество с известным режиссером Андреем Кончаловским, а партнерами по съемочной площадке становятся великие мастера И. Смоктуновский, С. Бондарчук и другие не менее знаменитые личности. Актрису снимал в своих фильмах также и Э. Рязанов («Забытая мелодия для флейты»), Н. Михалков («Без свидетелей»). В целом на счету Ирины Купченко 73 сыгранные роли.