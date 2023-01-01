Чужие письма (фильм, 1975) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Школьная учительница берет к себе девочку-подростка, которая начинает ей манипулировать. Ирина Купченко в тонкой драме Ильи Авербаха.



В провинциальном городке появляется Вера Ивановна, добрый и отзывчивый педагог, готовый помочь детям знаниями и опытом. На одном из уроков она замечает Зину Бегунову — бойкую и прямолинейную школьницу. Девочка растет без матери, постоянно ссорится со старшим братом и в какой-то момент решает сбежать из дома. Великодушная Вера принимает Зину под свою опеку. Но постепенно она начинает замечать, что под наружностью школьницы скрывается хитрая манипуляторша, которой нравится унижать и подчинять себе других. Вскоре Вера с ужасом понимает, что вырваться из железной хватки Зины не так просто, как кажется на первый взгляд.



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