WinkОлег Каравайчук
Олег Каравайчук
- Карьера
- Композитор
- Дата рождения
- 28 декабря 1927 г. (88 лет)
- Дата смерти
- 13 июня 2016 г.
Фильмография
- 5.1
Сиреневые сумерки2000, 91 минБесплатно
- 8.1
Очень вас всех люблю1987, 86 минБесплатно
- 8.4
Фуэте1986, 94 минБесплатно
- 8.1
Шурочка1982, 92 минБесплатно
- 9.3
Впервые замужем1979, 93 минБесплатно
- 8.5
Летняя поездка к морю1978, 83 минБесплатно
- 8.5
Гарантирую жизнь1977, 86 минБесплатно
- 8.8
Ася1977, 92 минБесплатно
- 7.8
... И другие официальные лица1976, 84 минБесплатно
- 8.7
Чужие письма1975, 88 минБесплатно
- 8.7
Ксения, любимая жена Федора1974, 83 минБесплатно
- 8.8
Облака1973, 76 минБесплатно
- 9.1
Монолог1972, 94 минБесплатно
- 8.8
Принц и нищий1972, 74 минБесплатно
- 8.3
Игрок1972, 94 минБесплатно
- 7.8
Драма из старинной жизни1971, 80 минБесплатно
- 9.1
Мама вышла замуж1969, 80 минБесплатно
- 7.9
Житие и вознесение Юрася Братчика1967, 80 минБесплатно
- 9.1
Город мастеров1965, 79 минБесплатно
- 8.7
После свадьбы1962, 93 минБесплатно