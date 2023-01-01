Принц и нищий (фильм, 1972) смотреть онлайн бесплатно

Молодой воришка Томи отправляется во дворец, чтобы поблагодарить своего спасителя, заплатившего за него выкуп бандитам, но неожиданно сталкивается лицом к лицу с принцем Эдуардом, который как две капли воды похож на него. Двое молодых людей решают на время поменяться местами. Воришке жизнь во дворце кажется такой же тяжелой, как и принцу жизнь на улице.



Удивительное внешнее сходство принца Эдуарда и нищего Тома - завязка классической истории, увлекательных интриг, яростных столкновений дворцовых амбиций и человеческих страстей. Поменявшись местами, они стали вживаться в новые роли. Но беспечная игра обернулась нежданными последствиями.



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