Принц и нищий (фильм, 1972) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Молодой воришка Томи отправляется во дворец, чтобы поблагодарить своего спасителя, заплатившего за него выкуп бандитам, но неожиданно сталкивается лицом к лицу с принцем Эдуардом, который как две капли воды похож на него. Двое молодых людей решают на время поменяться местами. Воришке жизнь во дворце кажется такой же тяжелой, как и принцу жизнь на улице.
Удивительное внешнее сходство принца Эдуарда и нищего Тома - завязка классической истории, увлекательных интриг, яростных столкновений дворцовых амбиций и человеческих страстей. Поменявшись местами, они стали вживаться в новые роли. Но беспечная игра обернулась нежданными последствиями.
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СтранаСССР
ЖанрСемейный, Приключения
КачествоSD
Время74 мин / 01:14
Рейтинг
- ВГРежиссёр
Вадим
Гаузнер
- Актёр
Анатолий
Солоницын
- ЮААктёр
Юрий
Астафьев
- ИКАктёр
Иван
Краско
- ВСАктёр
Виктор
Смирнов
- Актриса
Майя
Булгакова
- АСАктёр
Александр
Соколов
- Актриса
Марина
Неёлова
- РБАктёр
Ролан
Быков
- ОБАктёр
Олег
Борисов
- ГПАктёр
Геннадий
Полока
- МТСценарист
Марк
Твен
- ВБПродюсер
Владимир
Беспрозванный
- МАМонтажёр
Мария
Амосова
- ОКОператор
Олег
Куховаренко
- ОККомпозитор
Олег
Каравайчук