Принц и нищий
Wink
Детям
Принц и нищий
8.71972, Принц и нищий
Приключения, Семейный74 мин12+

Принц и нищий (фильм, 1972) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Молодой воришка Томи отправляется во дворец, чтобы поблагодарить своего спасителя, заплатившего за него выкуп бандитам, но неожиданно сталкивается лицом к лицу с принцем Эдуардом, который как две капли воды похож на него. Двое молодых людей решают на время поменяться местами. Воришке жизнь во дворце кажется такой же тяжелой, как и принцу жизнь на улице.

Удивительное внешнее сходство принца Эдуарда и нищего Тома - завязка классической истории, увлекательных интриг, яростных столкновений дворцовых амбиций и человеческих страстей. Поменявшись местами, они стали вживаться в новые роли. Но беспечная игра обернулась нежданными последствиями.

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Страна
СССР
Жанр
Семейный, Приключения
Качество
SD
Время
74 мин / 01:14

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
7.0 IMDb