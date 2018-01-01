Wink
Геннадий Полока
Геннадий Полока

Геннадий Полока

Карьера
Режиссёр, Актёр, Сценарист
Дата рождения
15 июля 1930 г. (84 года)
Дата смерти
5 декабря 2014 г.

Фильмография

Режиссёр

Актёр

Сценарист