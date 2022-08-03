Фильм Республика шкид (1966)

Директор школы пытается сделать людей из беспризорников в школе-интернате. Фильм «Республика ШКИД» — советская классика фильма воспитания от режиссера «Интервенции» Геннадия Полоки по мотивам полуавтобиографической повести.



В 1920-х улицы Петрограда заполнили потерянные подростки, промышляющие криминалом. Некоторых из них отправляют в школу-коммуну имени Достоевского, которую один из мальчишек по-советски сокращенно называет ШКИД. Ее терпеливый и интеллигентный директор Виктор Сорокин намерен пробудить в юных преступниках совесть и воспитать в них чувство человеческого достоинства. Он ставит перед собой высокие цели, но ему приходится иметь дело как с хулиганскими выходками мальчиков, так и с их ощущением покинутости. Трудные дети, оставшиеся без родительской любви, отказываются подчиняться кому бы то ни было и частенько устраивают переполох. Однако их учитель, возможно, — единственный, кому не все равно.



Удастся ли ему приручить уличных пацанов, расскажет «Республика ШКИД», фильм 1966 года.


