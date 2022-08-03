Фильм Республика шкид (1966)
Директор школы пытается сделать людей из беспризорников в школе-интернате. Фильм «Республика ШКИД» — советская классика фильма воспитания от режиссера «Интервенции» Геннадия Полоки по мотивам полуавтобиографической повести.
В 1920-х улицы Петрограда заполнили потерянные подростки, промышляющие криминалом. Некоторых из них отправляют в школу-коммуну имени Достоевского, которую один из мальчишек по-советски сокращенно называет ШКИД. Ее терпеливый и интеллигентный директор Виктор Сорокин намерен пробудить в юных преступниках совесть и воспитать в них чувство человеческого достоинства. Он ставит перед собой высокие цели, но ему приходится иметь дело как с хулиганскими выходками мальчиков, так и с их ощущением покинутости. Трудные дети, оставшиеся без родительской любви, отказываются подчиняться кому бы то ни было и частенько устраивают переполох. Однако их учитель, возможно, — единственный, кому не все равно.
Удастся ли ему приручить уличных пацанов, расскажет «Республика ШКИД», фильм 1966 года.
СтранаСССР
ЖанрКомедия, Семейный, Кино для детей, Драма
КачествоSD
Время97 мин / 01:37
Рейтинг
- ГПРежиссёр
Геннадий
Полока
- Актёр
Сергей
Юрский
- ЮБАктриса
Юлия
Бурыгина
- ПЛАктёр
Павел
Луспекаев
- АМАктёр
Александр
Мельников
- АСАктёр
Анатолий
Столбов
- ГКАктёр
Георгий
Колосов
- ВТАктриса
Вера
Титова
- ЛВАктёр
Лев
Вайнштейн
- ВПАктёр
Виктор
Перевалов
- АКАктёр
Александр
Кавалеров
- ИШПродюсер
Иосиф
Шурухт
- ЕАХудожница
Елена
Амшинская
- АИМонтажёр
Александр
Ивановский
- АЧОператор
Александр
Чечулин
- ДДОператор
Дмитрий
Долинин
- ССКомпозитор
Сергей
Слонимский