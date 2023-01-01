Биография

Сергей Юрский – талантливый, известный театральный и киноактер, режиссер, автор сценариев, книг стихов и прозы, великолепный декламатор, народный артист РСФСР. Родился в семье творческих людей 16 марта 1935 года в Ленинграде. Мама – преподаватель школы музыки, отец – худрук Питерского цирка. Юрский прекрасно учился, окончил школу с золотой медалью, без проблем поступил на факультет юриспруденции университета Санкт-Петербурга. Но участие в любительских постановках театрального кружка института стало для него страстью и призванием. Поэтому перевелся с третьего курса в театральный институт, где был зачислен на курс Макарьева. Дебютировал студентом на сцене драмтеатра, но непонимание и сложные отношения с дирекцией заставили Юрского переехать в Москву. В столице он поступил на службу в Театр Моссовета, там он проработал до конца своих дней. Фильмография Сергея Юрского насчитывает 168 работ. Широкую известность артисту принесла роль Чудака в комедии Рязанова «Человек ниоткуда». После были талантливые образы педагога в «Республике ШКИД», обаятельно авантюриста философа Остапа Бендера в «Золотом теленке», веселого балагура дяди Миши «Любовь и голуби», интеллигента Груздева в «Место встречи изменить нельзя».