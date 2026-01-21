Маленькие трагедии (сериал, 1979) смотреть онлайн

Маленькие трагедии
1979, Маленькие трагедии 1 сезон
Драма12+
О сериале

Как далеко может зайти человек, охваченный губительной страстью? И осознает ли он, что рабское поклонение неуемным желаниям всегда влечет за собой возмездие?

СССР
Драма

8.3 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Маленькие трагедии»