Маленькие трагедии (сериал, 1979) сезон 1 смотреть онлайн

Маленькие трагедии. Сезон 1
Маленькие трагедии
1979, Маленькие трагедии. Сезон 1 3 серии
Драма12+
Сезоны и серии

О сериале

Как далеко может зайти человек, охваченный губительной страстью? И осознает ли он, что рабское поклонение неуемным желаниям всегда влечет за собой возмездие?

Страна
СССР
Жанр
Драма

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Маленькие трагедии»