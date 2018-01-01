Актёры и съёмочная группа сериала «Маленькие трагедии»

WinkСериалыМаленькие трагедииАктёры и съёмочная группа сериала «Маленькие трагедии»
Режиссёры
Актёры
АктёрЧарский
Георгий Тараторкин
АктёрИмпровизатор
Сергей Юрский
АктёрМоцарт
Валерий Золотухин
АктёрСальери / Барон
Иннокентий Смоктуновский
АктёрМефистофель / гость Лауры
Николай Кочегаров
АктёрФауст / Дон Карлос
Ивар Калныньш
АктёрАдриан Прохоров / Лепорелло
Леонид Куравлёв
АктёрАльбер
Николай Бурляев
АктёрАлексей Иванович
Леонид Каюров
АктрисаЗинаида Вольская, княгиня
Наталья Данилова
Актрисапожилая дама
Лидия Федосеева-Шукшина
Актрисанекрасивая девушка / Мери
Светлана Переладова
АктёрГерцог
Филипп Смоктуновский
Актрисавозлюбленная Альбера / Луиза
Лариса Удовиченко
АктёрИван