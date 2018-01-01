Биография

Николай Кочегаров — советский и российский актер, режиссер, сценарист, актер дубляжа. Родился в городе Кандагач 28 августа 1953 года. После прохождения срочной службы в советской армии переехал в Москву, где устроился работником сцены в Театр им. Е. Б. Вахтангова. Параллельно с работой брал уроки актерского мастерства в театральной студии при МГУ. Обучался во ВГИКе, где его наставником был А.В.Баталов. После получения диплома был принят в труппу Мастерской «12» Никиты Михалкова. Николай Кочегаров дебютировал в кино в картине А. Сокурова «Одинокий голос человека». Исполнил роль в экранизации пьес А. Пушкина «Маленькие трагедии». Позже играл небольшие роли в трагикомедии Эльдара Рязанова «О бедном гусаре замолвите слово», комедиях «Берегите мужчин», «Мы из джаза». Играл одну из ключевых ролей в фильме «Обрыв», снимался в картинах «Мертвые души», «Михайло Ломоносов», мини-сериале «Узник замка Иф». В 1990-х годах Николая можно было увидеть в кинолентах «Кровь за кровь», «Конь белый», сериалах «Сезон охоты», «Досье детектива Дубровского». В 2000-х годах снимался в телесериалах «Евлампия Романова. Следствие ведет дилетант», «Слепой». Является сценаристом и режиссером белорусской картины «Опознание».