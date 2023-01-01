Сезон охоты (фильм, 1997) смотреть онлайн
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Сюжет
Детективный сериал «Сезон охоты» онлайн и совершенно бесплатно окунет вас в атмосферу лихих 90-х со всеми приметами того времени.
В Москву из Швейцарии прибывает курьер, который должен доставить честному и неподкупному генералу ФСБ Вертлецкому (Игорь Ледогоров) дискету, разоблачающую высокопоставленных чиновников, хранящих деньги в Швейцарских банках. От самого аэропорта за посыльным следуют криминализированные коллеги Вертлецкого, покрывающие коррумпированных «хозяев жизни». Понимая, в какой опасности находится, курьер бросает конверт с дискетой в первый попавшийся почтовый ящик в обычном подъезде жилого дома и погибает от вражеской пули. Вскоре нежданную посылку обнаруживает начинающая фотомодель Марина Путилова (Ирина Григорьева). Недолго думая, она рассказывает о находке своей подруге Маргарите (Елена Змитрович), которая решает проверить, что находится на дискете, и через некоторое время становится очередной жертвой бесчестных ФСБшников. Общий знакомый девушек – бывший милиционер, а ныне адвокат – Дмитрий Погодин (Игорь Шавлак) узнает о произошедшем от Путиловой и понимает, что на нее, как на владелицу сверхсекретной информации, ведется охота. Он решает помочь Марине выпутаться из сложившейся ситуации, тем более что ему самому, как и всем, с кем пересекается фотомодель, грозит смертельная опасность. Удастся ли Погодину дать отпор преследователям и вывести их на чистую воду, вы узнаете, если будете смотреть многосерийный боевик «Сезон охоты» онлайн в хорошем качестве.
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Информация
Рейтинг
- ВЧРежиссёр
Владимир
Чубриков
- ИШРежиссёр
Игорь
Шавлак
- ИГАктриса
Ирина
Григорьева
- ИШАктёр
Игорь
Шавлак
- БХАктёр
Борис
Химичев
- ИЛАктёр
Игорь
Ледогоров
- СПАктриса
Светлана
Перевицкая
- НКАктёр
Николай
Кочегаров
- ЮБАктёр
Юрий
Бердников
- АКАктёр
Александр
Карпов
- ВГАктёр
Валерий
Гурьев
- ЕДАктриса
Елена
Доронина
- ЮБПродюсер
Юрий
Бердников
- ЛГАктриса дубляжа
Любовь
Германова
- Актёр дубляжа
Сергей
Быстрицкий
- Актёр дубляжа
Владимир
Еремин
- НПАктёр дубляжа
Никита
Прозоровский
- НТАктриса дубляжа
Нина
Тобилевич
- ВЧМонтажёр
Владимир
Чубриков
- ДШОператор
Дмитрий
Шлыков