Сезон охоты (фильм, 1997) смотреть онлайн

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В Москву из Швейцарии прибывает курьер, который должен доставить честному и неподкупному генералу ФСБ Вертлецкому (Игорь Ледогоров) дискету, разоблачающую высокопоставленных чиновников, хранящих деньги в Швейцарских банках. От самого аэропорта за посыльным следуют криминализированные коллеги Вертлецкого, покрывающие коррумпированных «хозяев жизни». Понимая, в какой опасности находится, курьер бросает конверт с дискетой в первый попавшийся почтовый ящик в обычном подъезде жилого дома и погибает от вражеской пули. Вскоре нежданную посылку обнаруживает начинающая фотомодель Марина Путилова (Ирина Григорьева). Недолго думая, она рассказывает о находке своей подруге Маргарите (Елена Змитрович), которая решает проверить, что находится на дискете, и через некоторое время становится очередной жертвой бесчестных ФСБшников. Общий знакомый девушек – бывший милиционер, а ныне адвокат – Дмитрий Погодин (Игорь Шавлак) узнает о произошедшем от Путиловой и понимает, что на нее, как на владелицу сверхсекретной информации, ведется охота. Он решает помочь Марине выпутаться из сложившейся ситуации, тем более что ему самому, как и всем, с кем пересекается фотомодель, грозит смертельная опасность. Удастся ли Погодину дать отпор преследователям и вывести их на чистую воду, вы узнаете, если будете смотреть многосерийный боевик «Сезон охоты» онлайн в хорошем качестве.



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