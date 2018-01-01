Биография

Елена Евгеньевна Доронина – актриса кинодубляжа и актриса камерного театра, родилась 5 января 1971 г. Актриса получила музыкальное и театральное образование, закончив музыкальное училище и НТУ им. Евстигнеева. В 2005 г. Доронина стала выпускницей РУТИ. С 1994 по 2013 г. Елена Доронина выступала как актриса и преподавала сценическую речь на экспериментальном курсе актеров. Эпизодические роли Елены Дорониной в кино начались с выхода исторического сериала «Ермак» в 1996 г. В 1997 г. снялась в эпизоде остросюжетного детектива «Сезон охоты». Фильм транслировался почти на всех российских каналах. В 1998 г. вышел еще один фильм Елены Дорониной – «Сочинение ко Дню Победы», в котором она также сыграла роль в эпизоде. В успешной комедии 2010 г. «О чем говорят мужчины» Елена Доронина работала вместе с актерами комического театра «Квартет И». Первый детективный сериал Елены Дорониной «Кулагин и партнеры», где она сыграла небольшую роль, выходил с 2004 по 2013 гг. «Глухарь. Возвращение» – еще один полицейский сериал с высоким рейтингом, в котором актрисе предложили поработать. В 2011 г. сериал был удостоен награды «Тэфи» как лучший телевизионный художественный сериал. Комедийный сериал «Кухня», где Доронина сыграла мать молодого Максима, полюбился миллионам зрителей. Благодаря этому сериалу канал СТС вышел в лидеры вечернего слота. Премьера детективно-психологического триллера «Метод» состоялась в 2015 г. Это еще один популярный российский сериал, где работала Елена Доронина вместе со звездами отечественного кино.