Биография

Александр Карпов - актер театра и кино. Автор сценариев, продюсер. Родился в 1964-м. Детство и юность провел в Караганде. Театральное училище окончил в 1992 году. Учился в Москве. Работал в нескольких столичных театрах. Больше всего ролей Карпов сыграл в Театре комедии. К съемкам в кино приступил после окончания вуза. В 2005 начал писать сценарии для кинофильмов. В 2009 впервые работал продюсерам на съемках фильма. В 2018-м был креативным продюсером ленты «Пришелец». Картина не понравилась ни критикам, ни зрителю. Карьеру киноактера начал с роли расхитителя могил. Карпов в сериале 1996 года «Кафе \"Клубничка\"» то слесарь, то охранник, то пиротехник. Участие артиста в сериале 2003 года «Участок» вызвало оживленную зрительскую реакцию. Одна из главных ролей у актера в боевике «Мужской сезон. Бархатная революция». Центральный персонаж лирической комедии «Туристы» исполнен артистом драматично и весело. Сам актер с удовольствием вспоминает сериал «13», где ему досталась роль журналиста развлекательной газеты. Зритель же считает лучшей роль актера в сериале 2013 года «Между нами, девочками». Запомнилось и участие артиста в мистическом триллере «Вий»."