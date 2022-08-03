В спорте только девушки
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В спорте только девушки

В спорте только девушки (фильм, 2014) смотреть онлайн

8.82014, В спорте только девушки
Комедия84 мин12+
Фильм в подписке «viju+»

О фильме

Три друга-сноубордиста попадают в опасную для жизни переделку. Спасаясь от погони, парни «внедряются» в женскую сборную по сноуборду.

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
84 мин / 01:24

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
4.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «В спорте только девушки»