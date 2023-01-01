Одинокий голос человека
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Одинокий голос человека

Одинокий голос человека (фильм, 1978) смотреть онлайн бесплатно

7.81978, Одинокий голос человека
Драмы82 мин12+

Сюжет

Красноармеец Никита Фирсов из глубокой российской провинции после окончания Гражданской войны вернулся домой. Мучительно возвращаясь к жизни после ужасов войны, парень влюбляется в студентку-медика Любу. Приняв на себя заботу о ней, Никита старается сделать для Любы всe, что может. Нравственные, но очень одинокие люди проходят трудный путь по дороге любви.

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Информация

Страна
СССР
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Одинокий голос человека»

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