Одинокий голос человека (фильм, 1978) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Красноармеец Никита Фирсов из глубокой российской провинции после окончания Гражданской войны вернулся домой. Мучительно возвращаясь к жизни после ужасов войны, парень влюбляется в студентку-медика Любу. Приняв на себя заботу о ней, Никита старается сделать для Любы всe, что может. Нравственные, но очень одинокие люди проходят трудный путь по дороге любви.



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