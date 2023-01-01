Одинокий голос человека (фильм, 1978) смотреть онлайн бесплатно
7.81978, Одинокий голос человека
Драмы82 мин12+
Сюжет
Красноармеец Никита Фирсов из глубокой российской провинции после окончания Гражданской войны вернулся домой. Мучительно возвращаясь к жизни после ужасов войны, парень влюбляется в студентку-медика Любу. Приняв на себя заботу о ней, Никита старается сделать для Любы всe, что может. Нравственные, но очень одинокие люди проходят трудный путь по дороге любви.
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Информация
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.9 IMDb
- АСРежиссёр
Александр
Сокуров
- АГАктёр
Андрей
Градов
- ТГАктриса
Татьяна
Горячева
- ВДАктёр
Владимир
Дегтярев
- ЛЯАктриса
Людмила
Яковлева
- НКАктёр
Николай
Кочегаров
- СШАктёр
Сергей
Шукайло
- ВГАктёр
Владимир
Гладышев
- ИНАктёр
Иван
Неганов
- ЕВАктриса
Евгения
Волкова
- ИЖАктриса
Ирина
Журавлева
- ЮАСценарист
Юрий
Арабов
- АПСценарист
Андрей
Платонов
- ОМПродюсер
О.
Мигачева
- СГПродюсер
С.
Гуревич
- ЛСМонтажёр
Леда
Семёнова
- СЮОператор
Сергей
Юриздицкий
- КПКомпозитор
Кшиштоф
Пендерецкий