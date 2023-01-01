Ивар Калныньш

Биография

Иварс Эдмундс Калныньш (по-латышски) – актер, служивший с 1972 года в художественном академическом театре им. Я. Райниса (сегодня – Дайлес) и снимавшийся во многих кинокартинах. В семье Ивара было четверо детей. Мать-домохозяйка и отец-автомеханик мечтали, что сын станет серьезной опорой и получит настоящую мужскую профессию. Десятилетний мальчик уже помогал семье материально, зарабатывая летом пастухом в деревне. Четырнадцатилетним подростком он становится слесарем и осваивает ремонт электронной аппаратуры. Но параллельно он посещает музыкальный кружок, где учится играть на мандолине и шестиструнной гитаре. В юности играет в разных рок-группах на известных фестивалях. После окончания средней школы Иварс стал студентом театрального факультета Латвийской государственной консерватории и окончил ее в 1974 году. Еще будучи студентом, молодой артист входит в труппу театра им. Райниса. В его репертуаре: «Чайка», «Миндовг», «Женитьба Мюнхгаузена» и многие другие спектакли и роли. С разными театрами сотрудничал актер в своей жизни, сейчас его видят на подмостках Малого и Нового рижских театров. Эффектного молодого человека пригласили в кино еще во время учебы в консерватории. Роль И. Калныньша в фильме «Театр» принесла ему всеобщее признание и известность.