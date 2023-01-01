Сильва (фильм, 1981) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

По мотивам либретто Л. Штейна и Б. Йенбаха. Будущий князь Воляпюк, а ныне просто самолюбивый молодой офицер по имени Эдвин и певица Сильва Вареску полюбили друг друга. Эдвин даже готов пойти наперекор воле знатных родителей и жениться - несмотря на неизбежный скандал.



Но... В о�перетте всегда появляется «но», и всегда не одно. И тем не менее цепь недоразумений, радостей, трагедий и разочарований должна прийти к счастливому концу, а искрящаяся музыка Имре Кальмана и блистательная игра советских актеров превращают путь к этому концу в настоящий праздник.



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