Сильва (фильм, 1981) смотреть онлайн бесплатно
9.51981, Сильва
Мюзикл, Комедии139 мин12+
Сюжет
По мотивам либретто Л. Штейна и Б. Йенбаха. Будущий князь Воляпюк, а ныне просто самолюбивый молодой офицер по имени Эдвин и певица Сильва Вареску полюбили друг друга. Эдвин даже готов пойти наперекор воле знатных родителей и жениться - несмотря на неизбежный скандал.
Но... В о�перетте всегда появляется «но», и всегда не одно. И тем не менее цепь недоразумений, радостей, трагедий и разочарований должна прийти к счастливому концу, а искрящаяся музыка Имре Кальмана и блистательная игра советских актеров превращают путь к этому концу в настоящий праздник.
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Информация
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
7.2 IMDb
- ЯФРежиссёр
Ян
Фрид
- ЖГАктриса
Жанна
Глебова
- ИКАктёр
Ивар
Калныньш
- ВСАктёр
Виталий
Соломин
- МСАктриса
Мария
Соломина
- ИДАктёр
Игорь
Дмитриев
- Актриса
Татьяна
Пилецкая
- Актёр
Михаил
Светин
- ВГАктриса
Виктория
Горшенина
- Актёр
Павел
Кадочников
- РЛАктёр
Рэм
Лебедев
- ЯФСценарист
Ян
Фрид
- ММСценарист
Михаил
Мишин
- ВБПродюсер
Виктор
Бородин
- НВХудожница
Н.
Васильева
- ЕУХудожница
Елизавета
Урлина
- ЭРОператор
Эдуард
Розовский