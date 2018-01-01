Биография

Жанна Глебова — театральная и киноактриса, певица. Заслуженная артистка Латвийской ССР. Родилась в Донецке в 1950 году. О ее детстве известно мало, разве что то, что еще девочкой она решила связать свою жизнь с музыкой. Окончив Киевскую консерваторию, она начала свой путь в карьере в Академическом театре драмы. После переехала в Ригу, где быстро обрела статус ведущей солистки театра оперетты. Еще через десять лет, в начале 1990-х, она уехала в Израиль. Жанна Глебова снималась в кино с 1978 по 1981 годы. Среди картин, где она исполнила роли, драма «За стеклянной дверью», детский фильм «Открытая страна» и мюзикл «Сильва».