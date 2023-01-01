Биография

Татьяна Пилецкая — советская актриса кино и дубляжа. Обладательница званий «Заслуженная артистка РСФСР» и «Народная артистка России». Родилась в Ленинграде 2 июля 1928 года. С малых лет будущая актриса занималась балетом. В 1945 году она окончила Вагановское хореографическое училище, после чего проходила обучение в студии Большого драматического театра имени Горького. Получив образование, Пилецкая поменяла несколько ленинградских театров, где играла в известных постановках по русской классике. Также Татьяна является автором трех книг, а списанная с нее фарфоровая фигурка стала достоянием Русского музея. Дебютом в кино для Татьяны Пилецкой стала роль Даши Севастопольской в военном байопике «Пирогов» 1947 года, но настоящий успех пришел через 9 лет, когда она снялась в культовой советской мелодраме «Разные судьбы». Другие известные киноработы с участием Пилецкой: «Сильва», «Лермонтов», «Мать» и «Двое в новом доме».