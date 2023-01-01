Княжна Мери (фильм, 1955) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

После ранения прапорщик Григорий Печорин едет поправить здоровье в Пятигорск. Там он встречает юнкера Грушницкого и узнает о его влюбленности в юную княжну Мери Лиговскую. Назло приятелю Печорин решает очаровать девушку, то приближая, то отдаляя еe. Простодушная Мери покупается на эти манипуляции, Григорий же ведет двойную игру, параллельно встречаясь со своей давней любовницей Верой. Тем временем оскорбленный Грушницкий вызывает Печорина на дуэль. Чем всe это закончится?



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