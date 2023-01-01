Княжна Мери (фильм, 1955) смотреть онлайн бесплатно
8.91955, Княжна Мери
Мелодрамы, Советские95 мин12+
Сюжет
После ранения прапорщик Григорий Печорин едет поправить здоровье в Пятигорск. Там он встречает юнкера Грушницкого и узнает о его влюбленности в юную княжну Мери Лиговскую. Назло приятелю Печорин решает очаровать девушку, то приближая, то отдаляя еe. Простодушная Мери покупается на эти манипуляции, Григорий же ведет двойную игру, параллельно встречаясь со своей давней любовницей Верой. Тем временем оскорбленный Грушницкий вызывает Печорина на дуэль. Чем всe это закончится?
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Информация
СтранаСССР
КачествоSD
ЖанрыСоветские, Исторические, Мелодрамы
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.7 IMDb
- ИАРежиссёр
Исидор
Анненский
- МААктёр
Михаил
Астангов
- Актриса
Татьяна
Пилецкая
- КШАктриса
Карина
Шмаринова
- АВАктёр
Анатолий
Вербицкий
- КЕАктриса
Клавдия
Еланская
- ВКАктёр
Виктор
Кольцов
- ЛГАктёр
Леонид
Губанов
- ФНАктёр
Федор
Никитин
- ВПАктёр
Виталий
Полицеймако
- ТПАктриса
Татьяна
Панкова
- МЛСценарист
Михаил
Лермонтов
- ИАСценарист
Исидор
Анненский
- ЭРХудожница
Эльза
Рапопорт
- ЕАМонтажёр
Евгения
Абдиркина
- ЛРМонтажёр
Лидия
Родионова
- ЛШКомпозитор
Лев
Шварц