Биография

Анатолий Вербицкий – актер театра, кино и дубляжа, родился 3 февраля 1926 года. Удостоен звания Заслуженный артист. Фильмография в общей сложности насчитывает более 20 кинокартин и мультфильмов. Известность актеру принесли фильмы «Звезда», «Княжна Мери», «Щит и меч». Анатолий Вербицкий родился в семье знаменитого артиста и спортсмена (был призером теннисных первенств, чемпионатов по лыжам) Всеволода Вербицкого. Еще учась в школе, будущий актер начал работать во МХАТе, сначала играл в массовке. В 1947 году стал выпускником МХАТа. Его однокурсниками были В. Дружников, М. Пуговкин, Е. Ханаева. Более 30 лет прослужил во МХАТе. Свою кинокарьеру начал в 1949 году. Первым фильмом Анатолия Вербицкого стала военная драма «Звезда», в которой ему досталась главную роль. В 1953 году на экраны вышла биографическая драма «Римский-Корсаков» с участием актера. Главную роль Анатолий Вербицкий исполнил в драме «Долина Синих скал». Роль Печорина досталась актеру в экранизации произведения Лермонтова, мелодраме «Княжна Мери». В 1966 году был задействован в драме «Их знали только в лицо». В 1968 году снялся в военной драме «Щит и меч». Актер также занимался закадровым озвучиванием мультфильмов («Царевна-лягушка», «Дядя Федор, Пес и Кот: Матроскин и Шарик» и др.)