Разные судьбы (фильм, 1956) смотреть онлайн бесплатно
9.51956, Разные судьбы
Драмы, Мелодрамы100 мин12+
Сюжет
Молодые ленинградцы, вчерашние школьники, вступают во взрослую жизнь. Соня влюблена в Стeпу, но он любит Таню, а Таня отдаeт предпочтение Феде. Отвергнутый Стeпа уезжает в далeкий сибирский город и начинает работать на заводе, обучаясь в вечернем институте. Соня уезжает вслед за ним и устраивается работать на тот же завод. Таня и Федя, поженившись, поступают в институт, и молодому мужу приходится подрабатывать шофeром, чтобы содержать семью. Эгоистичная натура Тани отказывается мириться со скромным положением, в котором вынуждены находиться молодожeны, и она заводит роман с престарелым композитором…
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Информация
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
7.3 IMDb
- ЛЛРежиссёр
Леонид
Луков
- Актриса
Татьяна
Пилецкая
- ЮПАктёр
Юлиан
Панич
- ГЮАктёр
Георгий
Юматов
- ЛСАктёр
Лев
Свердлин
- ОЖАктриса
Ольга
Жизнева
- СБАктёр
Сергей
Блинников
- ВДАктёр
Владимир
Дорофеев
- СФАктёр
Сергей
Филиппов
- БФАктёр
Бруно
Фрейндлих
- ТКАктриса
Татьяна
Конюхова
- ЛЛСценарист
Леонид
Луков
- ВБПродюсер
Владимир
Беренштейн
- ЛЖМонтажёр
Лидия
Жучкова
- НБКомпозитор
Никита
Богословский