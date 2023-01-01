Сюжет

Молодые ленинградцы, вчерашние школьники, вступают во взрослую жизнь. Соня влюблена в Стeпу, но он любит Таню, а Таня отдаeт предпочтение Феде. Отвергнутый Стeпа уезжает в далeкий сибирский город и начинает работать на заводе, обучаясь в вечернем институте. Соня уезжает вслед за ним и устраивается работать на тот же завод. Таня и Федя, поженившись, поступают в институт, и молодому мужу приходится подрабатывать шофeром, чтобы содержать семью. Эгоистичная натура Тани отказывается мириться со скромным положением, в котором вынуждены находиться молодожeны, и она заводит роман с престарелым композитором…



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