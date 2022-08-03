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Вербное воскресенье

Вербное воскресенье (сериал, 2009) смотреть онлайн

2009, Вербное воскресенье 1 сезон
Драма18+

Этот сериал пока недоступен

О сериале

Эта история возвращает нас в прошлое, в 70-е, а затем в 90-е годы прошлого века. Это история о взаимоотношениях тоталитарной власти и простого человека, о правде и торжестве справедливости.

Страна
Россия
Жанр
Драма

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Вербное воскресенье»