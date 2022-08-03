Вербное воскресенье (сериал, 2009) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн
2009, Вербное воскресенье. Сезон 1. Серия 6
Драма, Исторический18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Эта история возвращает нас в прошлое, в 70-е, а затем в 90-е годы прошлого века. Это история о взаимоотношениях тоталитарной власти и простого человека, о правде и торжестве справедливости.
СтранаРоссия
ЖанрИсторический, Драма
КачествоSD
Время52 мин / 00:52
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
7.0 IMDb
- АСРежиссёр
Антон
Сиверс
- Актёр
Дмитрий
Дюжев
- Актриса
Светлана
Иванова
- Актриса
Екатерина
Вилкова
- Актёр
Олег
Басилашвили
- Актриса
Екатерина
Гусева
- Актриса
Татьяна
Пилецкая
- Актриса
Ирина
Розанова
- СААктриса
Светлана
Антонова
- Актёр
Алексей
Барабаш
- Актёр
Юрий
Батурин
- ВЗСценарист
Вадим
Зобин
- Продюсер
Юрий
Сапронов
- АСПродюсер
Андрей
Смирнов
- ДМПродюсер
Дмитрий
Месхиев
- ГИПродюсер
Галина
Ивкина
- НКХудожница
Наталья
Кочергина
- АБХудожница
Ася
Белова
- АММонтажёр
Алексей
Маклаков
- ЮШОператор
Юрий
Шайгарданов
- ДСКомпозитор
Дарин
Сысоев