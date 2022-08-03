Wink
Сериалы
Вербное воскресенье
1-й сезон
6-я серия

Вербное воскресенье (сериал, 2009) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

2009, Вербное воскресенье. Сезон 1. Серия 6
Драма, Исторический18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Эта история возвращает нас в прошлое, в 70-е, а затем в 90-е годы прошлого века. Это история о взаимоотношениях тоталитарной власти и простого человека, о правде и торжестве справедливости.

Страна
Россия
Жанр
Исторический, Драма
Качество
SD
Время
52 мин / 00:52

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Вербное воскресенье»