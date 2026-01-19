Дело № 306 (фильм, 1956) смотреть онлайн

Дело № 306
Дело № 306 (фильм, 1956)

9.41956, Дело № 306
Криминал, Детектив76 мин18+
О фильме

На одной из московских улиц произошло дорожно-транспортное происшествие: сбита пожилая женщина, а затем и постовой милиционер, пытавшийся задержать машину. Женщина без сознания, документов у неё не обнаружено, а постовой милиционер скончался.

Но есть случайный свидетель - молодая хозяйка дорогого автомобиля. И она может помочь - если поймет, как важны её показания: ведь в ходе следствия неожиданно выясняется, что в этой, казалось бы, обычной аварии замешаны агенты иностранной разведки.

Страна
СССР
Жанр
Приключения, Криминал, Детектив
Время
76 мин / 01:16

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.6 IMDb

