Дело № 306 (фильм, 1956) смотреть онлайн

На одной из московских улиц произошло дорожно-транспортное происшествие: сбита пожилая женщина, а затем и постовой милиционер, пытавшийся задержать машину. Женщина без сознания, документов у неё не обнаружено, а постовой милиционер скончался.



Но есть случайный свидетель - молодая хозяйка дорогого автомобиля. И она может помочь - если поймет, как важны её показания: ведь в ходе следствия неожиданно выясняется, что в этой, казалось бы, обычной аварии замешаны агенты иностранной разведки.

