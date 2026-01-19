Дело № 306 (фильм, 1956) смотреть онлайн
Криминал, Детектив76 мин18+
На одной из московских улиц произошло дорожно-транспортное происшествие: сбита пожилая женщина, а затем и постовой милиционер, пытавшийся задержать машину. Женщина без сознания, документов у неё не обнаружено, а постовой милиционер скончался.
Но есть случайный свидетель - молодая хозяйка дорогого автомобиля. И она может помочь - если поймет, как важны её показания: ведь в ходе следствия неожиданно выясняется, что в этой, казалось бы, обычной аварии замешаны агенты иностранной разведки.
СтранаСССР
ЖанрПриключения, Криминал, Детектив
Время76 мин / 01:16
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.6 IMDb
- АРРежиссёр
Анатолий
Рыбаков
- ББАктёр
Борис
Битюков
- МБАктёр
Марк
Бернес
- Актриса
Татьяна
Пилецкая
- КНАктёр
Константин
Нассонов
- АВАктриса
Ада
Войцик
- МШАктёр
Максим
Штраух
- ЛШАктриса
Людмила
Шагалова
- ВТАктриса
Валентина
Токарская
- Актёр
Евгений
Весник
- НХАктёр
Николай
Хощанов
- СФАктриса
Софья
Фадеева
- ЕТАктёр
Евгений
Тетерин
- ВРАктёр
Владимир
Ратомский
- АЗАктриса
Анастасия
Зуева
- ВКАктёр
Виктор
Колпаков
- ВГАктёр
Вячеслав
Гостинский
- ВПАктриса
Вера
Петрова
- ВБАктриса
Валентина
Беляева
- ПШАктёр
Павел
Шпрингфельд
- ЛКАктёр
Лев
Ковылин
- ВРАктёр
Виктор
Рождественский
- ВВАктёр
Владимир
Васильев
- ЮЧАктёр
Юрий
Чекулаев
- АСАктёр
Анатолий
Сахновский
- БТАктёр
Борис
Терентьев
- ИКАктёр
Иван
Косых
- ССАктёр
С.
Солоницкий
- ЛМПродюсер
Лазарь
Милькис
- ВДОператор
Виктор
Домбровский
- ВЮКомпозитор
Владимир
Юровский