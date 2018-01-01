Биография

Мария Соломина — советская и российская киноактриса. Родилась в Ленинграде 2 марта 1949 года. В юном возрасте Мария не особо стремилась стать актрисой. Высшее образование она получала в ЛВХПУ имени Мухиной, однако в дальнейшем перевелась в МТИ. На киноплощадке девушка оказалась случайно. Прогуливаясь по городу, она столкнулась с ассистенткой режиссера Петра Тодоровского, которой приглянулась внешность Марии. Она получила приглашение на пробы, которые успешно прошла. Первый фильм, в котором снималась Мария Соломина, — «Городской романс» 1970 года. В 1973 девушка участвовала в съемках полнометражной картины «Облака». Еще через четыре года ее пригласили на одну из главных ролей в фильме «Прыжок с крыши». Актриса сыграла в картинах «Двое в новом доме», «Шерлок Холмс и доктор Ватсон: знакомство», «Сильва» и «Обыкновенные обстоятельства». Затем на больших экранах она появилась лишь дважды — в картинах «Мы только знакомы» и «Воспоминания о Шерлоке Холмсе» 1992 и 2000 года соответственно.