Двое в новом доме
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Двое в новом доме

Двое в новом доме (фильм, 1978) смотреть онлайн бесплатно

8.51978, Двое в новом доме
Драма76 мин18+

О фильме

Постоянные семейные трудности чуть было не разрушили союз Нели и Сергея: учеба, работа, частная квартира, постоянные поиски средств к существованию. Будни стали раздражать молодую жену.

Муж ей казался растяпой и непредприимчивым, что не сулило никаких надежд на семейное благополучие. Он же, узнав о романе жены с преуспевающим начальником отдела, продолжал любить ее и заботиться о ней.

Страна
СССР
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
76 мин / 01:16

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.3 IMDb