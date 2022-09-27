Двое в новом доме (фильм, 1978) смотреть онлайн бесплатно
8.51978, Двое в новом доме
Драма76 мин18+
О фильме
Постоянные семейные трудности чуть было не разрушили союз Нели и Сергея: учеба, работа, частная квартира, постоянные поиски средств к существованию. Будни стали раздражать молодую жену.
Муж ей казался растяпой и непредприимчивым, что не сулило никаких надежд на семейное благополучие. Он же, узнав о романе жены с преуспевающим начальником отдела, продолжал любить ее и заботиться о ней.
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
6.3 IMDb
- ТШРежиссёр
Тофик
Шахвердиев
- МСАктриса
Мария
Соломина
- Актёр
Александр
Абдулов
- КРАктриса
Кира
Романова
- Актёр
Эммануил
Виторган
- Актёр
Эрнст
Романов
- АГАктёр
Анатолий
Горин
- ТМАктриса
Татьяна
Маневская
- ППАктёр
Павел
Панков
- АПАктёр
Анатолий
Пузырев
- ТЛАктриса
Татьяна
Лейбель
- АГСценарист
Анатолий
Гребнев
- НПОператор
Николай
Покопцев
- ИШКомпозитор
Исаак
Шварц