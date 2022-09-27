Постоянные семейные трудности чуть было не разрушили союз Нели и Сергея: учеба, работа, частная квартира, постоянные поиски средств к существованию. Будни стали раздражать молодую жену.



Муж ей казался растяпой и непредприимчивым, что не сулило никаких надежд на семейное благополучие. Он же, узнав о романе жены с преуспевающим начальником отдела, продолжал любить ее и заботиться о ней.

