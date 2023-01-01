Облака (фильм, 1973) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Парень, мечтающий об авиации, не прошел медицинскую комиссию. Однако от мечты своей не отказался: работал, тренировался, слушал советы взрослых. На следующий год с вестибулярным аппаратом было не лучше: комиссия опять забраковала парня. А он опять не смирился, устроился в мастерскую аэропорта и через некоторое время взмыл в воздух на отремонтированном собственными руками самолете...



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