Облака (фильм, 1973) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет
Парень, мечтающий об авиации, не прошел медицинскую комиссию. Однако от мечты своей не отказался: работал, тренировался, слушал советы взрослых. На следующий год с вестибулярным аппаратом было не лучше: комиссия опять забраковала парня. А он опять не смирился, устроился в мастерскую аэропорта и через некоторое время взмыл в воздух на отремонтированном собственными руками самолете...
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Информация
Рейтинг
6.2 IMDb
- БСРежиссёр
Борис
Степанов
- ЕГАктёр
Евгений
Герасимов
- ИСАктриса
Ия
Саввина
- Актёр
Лев
Дуров
- ЮСАктёр
Юрий
Смирнов
- МСАктриса
Мария
Соломина
- ЕМАктёр
Евгений
Меньшов
- ЕНАктёр
Егор
Николаев
- БГАктёр
Борис
Гитин
- ИРАктёр
Иван
Рыжов
- Актёр
Николай
Крюков
- ФНАктёр
Федор
Никитин
- ИКАктёр
Игорь
Кашинцев
- ТЧАктриса
Татьяна
Чекатовская
- ВФАктёр
Василий
Фушич
- ЛСАктёр
Леонид
Сопельниченко
- БЛСценарист
Борис
Лобков
- ВКХудожник
Вячеслав
Кубарев
- ВНОператор
Виталий
Николаев
- ОККомпозитор
Олег
Каравайч�ук