Биография

Евгений Меньшов — советский и российский актер. Народный артист РФ, Заслуженный артист РФ. Родился в Горьком 19 ноября 1947 года. С детства был увлечен театральным искусством и посещал драмкружок. В 15 лет поступил в Горьковское театральное училище, а после его окончания по совету педагога поехал в Москву. Продолжил обучение в Школе-студии МХАТ, а затем поступил на службу в Московский драматический театр имени Николая Гоголя. Известность получил после того, как стал вести телепередачу «Песня года» вместе с Ангелиной Вовк. Занимал пост художественного руководителя кинокомпании «Изарус-фильм». За свою творческую биографию Евгений Меньшов исполнил роли в 27 кинокартинах. Это фильмы «...А зори здесь тихие», «Пока горы стоят...», «Житейское дело», «Мелодия на два голоса», «Главный конструктор», «Облака», «Государственная граница. Фильм 3. Восточный рубеж», «Сто первый», «Комбаты». В 2000-х годах актер появился в сериалах «Александровский сад», «Охота на Берию», «Обратная сторона Луны — 2».