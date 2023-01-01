Постарайся остаться живым... (фильм, 1986) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

У прибалтийских партизан важная задача – взорвать мост, по которому немцы перевозят боеприпасы и продовольствие. Правда, этот же мост должен стать важной частью наступления советских войск. Группе разведчиков лейтенанта Фомичeва предстоит захватить и удерживать его, пока не прибудет Красная армия. Но с самого начала операция идет не по плану, и самолeт с партизанами не долетает до назначенного места.



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