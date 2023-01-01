Тревоги первых птиц (фильм, 1985) смотреть онлайн бесплатно
8.71985, Тревоги первых птиц
Драмы, Военные84 мин12+
Сюжет
1944 год. Сержант Василий Калина после госпиталя возвращается в родную деревню Пасторонь. Но не находит деревни: отступая, немцы сжигали все дома и минировали поля. Восстановлением хозяйства руководит бывший командир партизанского отряда Григорий Горовой. Он назначает Василия председателем колхоза. Вскоре Калина узнает, что Клавдия, которую он любил до войны, считая его погибшим, вышла замуж за Горового. Сложившаяся ситуация становится не легким испытанием для всех троих...
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Информация
Рейтинг
6.0 IMDb
- ДНРежиссёр
Диамара
Нижниковская
- ББАктёр
Борис
Борисов
- ЕМАктёр
Евгений
Меньшов
- МКАктриса
Марина
Карманова
- СТАктриса
Светлана
Тормахова
- ИСАктёр
Иван
Сидоров
- ФВАктёр
Федор
Валиков
- СГАктриса
Софья
Горшкова
- АБАктриса
Антонина
Бендова
- ЛПАктриса
Людмила
Писарева
- НДАктриса
Наталья
Дмитриева
- ОАОператор
Олег
Авдеев
- ВККомпозитор
Владимир
Кондрусевич