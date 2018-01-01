Владимир Кондрусевич

WinkВладимир Кондрусевич
- Карьера
- Композитор
- Дата рождения
- 29 августа 1949 г. (76 лет)
Фильмография
Композитор
- 8.1
Киндер-Вилейское привидение2014, 91 минБесплатно
- 8.7
Рыжик в Зазеркалье2010
- 8.7
На спине у черного кота2008, 86 минБесплатно
- 7.6
Падение вверх1998, 67 минБесплатно
- 7.9
Птицы без гнезд1996, 85 минБесплатно
- 7.7
Эпилог1994, 83 минБесплатно
- 8.6
Хотите — любите, хотите — нет...1988, 66 минБесплатно
- 8.7
Тревоги первых птиц1985, 84 минБесплатно
- 8.8
Полигон1982