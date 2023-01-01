Птицы без гнезд
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Птицы без гнезд

Птицы без гнезд (фильм, 1996) смотреть онлайн бесплатно

7.91996, Птицы без гнезд
Драмы, Исторические85 мин18+

Сюжет

В судьбе белорусской поэтессы Ларисы Гениюш, на основе мемуаров которой сделан фильм, соединились воедино жажда личной свободы и свободы своего народа, свойственная лучшим предствителям интеллигенции. Прошедшая через эмиграцию, сталинские лагеря, героиня осталась верна прежде всего самой себе - своему таланту и своей Родине.

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Информация

Страна
Беларусь
Качество
Full HD
Жанры
Исторические, Драмы

Рейтинг

5.5 IMDb