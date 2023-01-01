Птицы без гнезд (фильм, 1996) смотреть онлайн бесплатно
7.91996, Птицы без гнезд
Драмы, Исторические85 мин18+
Сюжет
В судьбе белорусской поэтессы Ларисы Гениюш, на основе мемуаров которой сделан фильм, соединились воедино жажда личной свободы и свободы своего народа, свойственная лучшим предствителям интеллигенции. Прошедшая через эмиграцию, сталинские лагеря, героиня осталась верна прежде всего самой �себе - своему таланту и своей Родине.
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Информация
СтранаБеларусь
КачествоFull HD
ЖанрыИсторические, Драмы
Рейтинг
5.5 IMDb
- ВДРежиссёр
Виталий
Дудин
- ТКАктриса
Татьяна
Ковалевская
- ПКАктёр
Павел
Кормунин
- Актёр
Алексей
Булдаков
- ГГАктёр
Геннадий
Гарбук
- АТАктёр
Александр
Ткаченок
- ЛРАктриса
Любовь
Румянцева
- НКАктёр
Николай
Кириченко
- Актёр
Олег
Корчиков
- ВШАктёр
Владимир
Шелестов
- АТАктёр
Александр
Тимошкин
- ЕГСценарист
Евгений
Григорьев
- ВККомпозитор
Владимир
Кондрусевич