Птицы без гнезд (фильм, 1996) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

В судьбе белорусской поэтессы Ларисы Гениюш, на основе мемуаров которой сделан фильм, соединились воедино жажда личной свободы и свободы своего народа, свойственная лучшим предствителям интеллигенции. Прошедшая через эмиграцию, сталинские лагеря, героиня осталась верна прежде всего самой �себе - своему таланту и своей Родине.



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