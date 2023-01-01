Биография

Один их корифеев театра и кино Советского Союза, одна из самых запоминающихся личностей кино прошлого века. Актер Олег Корчиков из Приморья, родился в поселке Гродеково в январе 1939 года. Закончил Ленинградский институт КМиТ. С 1967 по 1987 год играл в разных театрах страны. С 1988 года переехал жить в республику Беларусь, играл на подмостках Академического театра имени Горького. На сцене театров сыграл за свою жизнь 120 ролей, третья часть которых — главные. В кино — с 1978 года. Фильмы Олега Корчикова хорошо помнят советские зрители, известны они и современным россиянам. Дебют в фильме «Артем», затем «Казаки-разбойники» — яркие ленты того времени о революционных событиях. Они определили амплуа актера в кино, это героические роли, драмы, приключения с элементами боевиков, военные драмы. Роли Олега Корчикова в «Калине красной», а затем в «Следую своим курсом» сделали актера знаменитым. Продолжая сниматься в кино, он создавал образы людей, которые могли служить примером мужества, за что был любим современниками и уважаем до сегодняшнего дня. Такие фильмы, как «72 градуса ниже нуля», «Русская рулетка», «Контракт со смертью» показали, что актер не ограничен только военной тематикой, но вновь и вновь в своих работах возвращается к излюбленным образам. Актер имеет звания заслуженного артиста РСФСР и заслуженного деятеля искусств Республики Беларусь. Умер и похоронен в Минске в 2017 году, не оставлял работу до 2015 года.