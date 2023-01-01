Хлеб, золото, наган (фильм, 1980) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Гражданская война. Воспитательница детского дома везет хлеб голодающим детям. Ее случайные попутчики — чекист Горбач, матрос Саша и начальник станции Зайцев, которому в руки попали три слитка золота. А вокруг — красные, белые, бандиты...



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