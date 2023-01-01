Хлеб, золото, наган
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Хлеб, золото, наган

Хлеб, золото, наган (фильм, 1980) смотреть онлайн бесплатно

8.71980, Хлеб, золото, наган
Боевики, Советские63 мин12+

Сюжет

Гражданская война. Воспитательница детского дома везет хлеб голодающим детям. Ее случайные попутчики — чекист Горбач, матрос Саша и начальник станции Зайцев, которому в руки попали три слитка золота. А вокруг — красные, белые, бандиты...

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Информация

Страна
СССР
Качество
SD
Жанры
Советские, Боевики

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Хлеб, золото, наган»

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