Хлеб, золото, наган (фильм, 1980) смотреть онлайн бесплатно
8.71980, Хлеб, золото, наган
Боевики, Советские63 мин12+
Сюжет
Гражданская война. Воспитательница детского дома везет хлеб голодающим детям. Ее случайные попутчики — чекист Горбач, матрос Саша и начальник станции Зайцев, которому в руки попали три слитка золота. А вокруг — красные, белые, бандиты...
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Информация
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
6.2 IMDb
- СГРежиссёр
Самвел
Гаспаров
- ВБАктёр
Владимир
Борисов
- ОГАктриса
Ольга
Гаспарова
- ЮГАктёр
Юрий
Григорьев
- Актёр
Олег
Корчиков
- ЭМАктёр
Эдуард
Марцевич
- ЭБАктёр
Элгуджа
Бурдули
- ИКАктёр
Игорь
Класс
- СГАктёр
Самвел
Гаспаров
- ОФАктёр
Олег
Федулов
- ЕСАктёр
Евгений
Соляков
- РССценарист
Роберт
Святополк-Мирский
- ГХПродюсер
Григорий
Хмара
- ВСАктёр дубляжа
Вадим
Спиридонов
- АМОператор
Александр
Мачильский
- ВЕОператор
Вячеслав
Егоров
- АЗКомпозитор
Алексей
Зубов