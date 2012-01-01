Петрович (фильм, 2012) смотреть онлайн бесплатно
9.02012, Петрович
Мелодрамы99 мин12+
Сюжет
Галина живет в деревне и работает бригадиром на местном тарном заводе. За крутой нрав и привычку носить мужские вещи деревенские не без некоторой опаски называют ее Петровичем. И не напрасно – Галя не дает спуску ни рабочим, ни даже представителям администрации.
Однажды в деревню приезжает художник-немец, которого на постой определяют как раз в дом Галины. И тут происходит настоящее чудо – оказывается под личиной грубоватого Петровича скрывается красивая и нежная женщина. Между хозяйкой дома и ее гостем завязывается роман. Но сумеют ли они преодолеть предрассудки и сотни сложностей, неожиданно возникших на их пути?
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Информация
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
8.1 IMDb
- АКРежиссёр
Андрей
Красавин
- Актриса
Анна
Уколова
- ДФАктёр
Дмитрий
Фрид
- СЖАктёр
Сергей
Журавель
- СВАктёр
Сергей
Власов
- АБАктриса
Анастасия
Боброва
- ВШАктёр
Вячеслав
Шкалидо
- Актёр
Олег
Корчиков
- ИСАктёр
Игорь
Сидорчик
- АСАктёр
Антон
Страшко
- ДИАктриса
Диана
Иванова
- ИЩСценарист
Игорь
Щербаков
- ЕССценарист
Евгений
Спасский
- АКСценарист
Андрей
Красавин
- ОБСценарист
Ольга
Бугаенко
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ВИПродюсер
Владимир
Игнатьев
- ЮЕПродюсер
Юлия
Ерешко
- ЕАПродюсер
Евгений
Арендаревич
- АМХудожница
Алеся
Максимович
- ГРОператор
Григорий
Рудаков
- ИЩКомпозитор
Игорь
Щербаков