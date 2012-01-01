Петрович
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Петрович

Петрович (фильм, 2012) смотреть онлайн бесплатно

9.02012, Петрович
Мелодрамы99 мин12+

Сюжет

Галина живет в деревне и работает бригадиром на местном тарном заводе. За крутой нрав и привычку носить мужские вещи деревенские не без некоторой опаски называют ее Петровичем. И не напрасно – Галя не дает спуску ни рабочим, ни даже представителям администрации.

Однажды в деревню приезжает художник-немец, которого на постой определяют как раз в дом Галины. И тут происходит настоящее чудо – оказывается под личиной грубоватого Петровича скрывается красивая и нежная женщина. Между хозяйкой дома и ее гостем завязывается роман. Но сумеют ли они преодолеть предрассудки и сотни сложностей, неожиданно возникших на их пути?

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Петрович»

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