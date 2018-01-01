Биография

Дмитрий Фрид – известный российский актер – родился в Москве 28.02.1968. Стал популярным благодаря участию в канадских, немецких музыкальных постановках, съемках в русских сериалах. Д. Фрид 10 лет отдал спортивной гимнастике. Он тренировался в клубе ЦСКА. Актерское образование Дмитрий получил за границей. Он был студентом Школы театрального искусства в Берлине, затем поступил в Richmond school в Канаде. Помимо этого, проходил обучение в Dance school of Sports and Arts, где изучал танцы. Актерская карьера Фрида началась с участия в постановках «Вестсайдская история», «Мисс Сайгон» и других. Мюзиклы с успехом прошли в Канаде и Германии. Первую роль в фильме актер Дмитрий Фрид получил в 29 лет. Он сыграл в эпизоде американской картины «Миротворец». Начиная с 2007 года стал участвовать в съемках сериала «Держи меня крепче», где сыграл главного героя. Затем получил роль в российском многосерийном проекте «Общая терапия». Первая крупная роль у Фрида была в полнометражном фильме «Белый песок». Дмитрий покорил женские сердца благодаря съемкам в сериалах «Маша в законе», «Золотые», «Чемпионки». Долгая жизнь за границей дала о себе знать. Фрид отлично играет роли иностранных героев. Он органично примеряет на себя образы как злодеев, так и героев-любовников.