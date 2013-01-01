Мамина любовь (фильм, 2013) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Надя – маляр на стройке. Ее пятнадцатилетний сын Антон, отличник и интеллектуал, немного ее стыдится. Тем более что его девушка – одноклассница Лара – дочь состоятельных родителей, которые собираются отправить дочь учиться в Англию и выступают против ее дружбы с Антоном.



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