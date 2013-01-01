Мамина любовь (фильм, 2013) смотреть онлайн бесплатно
8.72013, Мамина любовь
Мелодрамы93 мин12+
Сюжет
Надя – маляр на стройке. Ее пятнадцатилетний сын Антон, отличник и интеллектуал, немного ее стыдится. Тем более что его девушка – одноклассница Лара – дочь состоятельных родителей, которые собираются отправить дочь учиться в Англию и выступают против ее дружбы с Антоном.
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Информация
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
8.3 IMDb
- ИПРежиссёр
Игорь
Перин
- НБАктриса
Наталья
Бортникова
- Актёр
Анатолий
Кот
- ГГАктриса
Галина
Гусева
- КСАктёр
Константин
Соловьев
- ДКАктёр
Данила
Калабин
- ОНАктриса
Ольга
Никольская
- ЕЧАктриса
Екатерина
Черевко
- НГАктриса
Наталья
Гудкова
- ДФАктёр
Дмитрий
Фрид
- СВАктриса
Светлана
Варецкая
- АБСценарист
Алла
Боссарт
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ИСПродюсер
Ирина
Смирнова-Бейнарович
- ОБПродюсер
Олеся
Быкова
- ДДКомпозитор
Дмитрий
Даньков