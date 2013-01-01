Мамина любовь
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Мамина любовь

Мамина любовь (фильм, 2013) смотреть онлайн бесплатно

8.72013, Мамина любовь
Мелодрамы93 мин12+

Сюжет

Надя – маляр на стройке. Ее пятнадцатилетний сын Антон, отличник и интеллектуал, немного ее стыдится. Тем более что его девушка – одноклассница Лара – дочь состоятельных родителей, которые собираются отправить дочь учиться в Англию и выступают против ее дружбы с Антоном.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
8.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Мамина любовь»

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