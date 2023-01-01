Биография

Данила Калабин – актер кино и театра. Большинство проектов, в которых участвует актер, – это театральные постановки и телевизионные сериалы. Родился в Ленинграде в 1990 году. В детстве посещал музыкальную гимназию, обучаясь игре на балалайке. Также профессионально занимался фигурным катанием. Актерское мастерство изучал в Академии театрального искусства в Санкт-Петербурге (СПбГАТИ). Начал играть в театре еще во времена студенчества. Основная деятельность актера – игра в театре. Многие роли Данилы Калабина в кино – второстепенные и эпизодические персонажи. Имеет несколько совместных кинопроектов с режиссером Андреем Жидковым и продюсером Александром Кушаевым. Также часто снимается вместе с актерами Максимом Белбородовым, Владимиром Чуприковым и Денисом Старковым. Одним из первых проектов в области кинематографа стала небольшая роль в сериале «Литейный», который вышел на экраны в 2008 году. Примерно в это же время снимался в сериале «Гончие». Наиболее известные фильмы Данилы Калабина – популярные телесериалы «Ментовские войны 7», «Молодежка», «Бессоница» и «Склифосовский». Также играл в сериалах «Три мушкетера», «Любовь как стихийное бедствие» и «Желтый глаз тигра».