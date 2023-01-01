Анна Уколова
- Карьера
- Актриса
- Дата рождения
- 15 февраля 1978 г. (47 лет)
Биография
Анна Уколова — российская актриса. Обладательница премии ТЭФИ. Родилась в Сборном 15 февраля 1978 года. Год училась в театральном вузе в Самаре, но позже переехала в Москву и поступила в ГИТИС на курс Владимира Андреева. Служила в «Театре Луны», но спустя два года оставила труппу. Сотрудничала с театрами «Ателье», LimeLight Theatre и Центром драматургии и режиссуры Казанцева и Рощина. На сцене воплотила образы Фаншетты в постановке «Figaro. События одного дня», Анны в спектакле «История любви» и многие другие. Впервые на экране Анна Уколова появилась в 2001 году, снявшись в мелодраме «Все, что ты любишь». Сегодня в ее фильмографии — более 110 работ. Актрису можно увидеть в таких проектах, как «Ивановы-Ивановы», «Родные», «Капельник», «Трудные подростки», «Корни», «Левиафан».
Фильмография
- 8.3
Водитель-олигарх2024, 85 мин
- 8.7
Престиж2024
- 7.9
Битва пап2024, 75 мин
- 8.0
Летучий корабль2024, 100 мин
- 9.2
Ивановы-Ивановы. Новогодние приключения2023, 111 минБесплатно
- 8.6
Папаша в бегах2023, 92 минБесплатно
- 8.7
Бешенство2023, 96 минБесплатно
- 9.0
Моя мама — шпион2023
- 8.9
Календарь ма(й)я2022, 85 минБесплатно
- 9.3
Родные2021, 97 мин
- 7.9
Лена и справедливость2021, 83 минБесплатно
- 9.5
Белый снег2021, 121 мин
- 9.1
Корни2019
- 9.4
Ивановы-Ивановы2017
- 7.8
Петербург. Только по любви2016, 106 мин
- 9.0
Идеальная пара2014, 100 минБесплатно
- 9.2
Когда его совсем не ждешь2014Бесплатно
- 9.0
Петрович2012, 99 минБесплатно
- 9.3
Когда зацветет багульник2010Бесплатно
- 8.9
Край2010, 118 минБесплатно