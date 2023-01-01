Биография

Анна Уколова — российская актриса. Обладательница премии ТЭФИ. Родилась в Сборном 15 февраля 1978 года. Год училась в театральном вузе в Самаре, но позже переехала в Москву и поступила в ГИТИС на курс Владимира Андреева. Служила в «Театре Луны», но спустя два года оставила труппу. Сотрудничала с театрами «Ателье», LimeLight Theatre и Центром драматургии и режиссуры Казанцева и Рощина. На сцене воплотила образы Фаншетты в постановке «Figaro. События одного дня», Анны в спектакле «История любви» и многие другие. Впервые на экране Анна Уколова появилась в 2001 году, снявшись в мелодраме «Все, что ты любишь». Сегодня в ее фильмографии — более 110 работ. Актрису можно увидеть в таких проектах, как «Ивановы-Ивановы», «Родные», «Капельник», «Трудные подростки», «Корни», «Левиафан».