Сериал «Двойная жизнь Ми» (2026) — музыкальное драмеди о взрослении, популярности и цене успеха с Миланой Хаметовой в главной роли. История сочетает школьную комедию и музыкальное шоу, поднимая темы дружбы, самореализации и давления социальных сетей.



Шестнадцатилетняя Мила живет сразу в двух мирах. Для окружающих она обычная школьница, а втайне от всех — популярная певица и блогер Ми, чьи песни собирают тысячи поклонников. Девушка тщательно скрывает свою личность, одновременно пытаясь совмещать учебу, выступления и обычную подростковую жизнь. Все становится еще сложнее, когда ее отец, директор школы, начинает отношения с чиновницей Анжелой — принципиальной противницей современной молодежной культуры.



Сериал «Двойная жизнь Ми» понравится подросткам и подойдет для семейного просмотра. Смотреть «Двойная жизнь Ми» бесплатно можно с подпиской на Wink.

